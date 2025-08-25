Трамп поговорил с Путиным о сокращении ядерного оружия

Срочная новость
Трамп на брифинге сообщил журналистам, что поговорил с президентом России Владимиром Путиным о сокращении ядерного оружия. Также он сказал, что у США оружия больше всего, Россия на втором месте, а Китай на третьем. Об этом сообщает telegram-канал Clash Report.
