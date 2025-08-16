Консул Овеян: БРИКС должна помочь Путину и Трампу в стремлении к миру на Украине

Лидеры стран БРИКС должны объединиться и поддержать мирные инициативы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал армянский общественный деятель, почетный консул Армении в Тюмени, заслуженный строитель России Абрам Овеян.
«Лидеры всех стран БРИКС могли бы выступить единым фронтом и поддержать мирные инициативы президентов РФ и США, оказав тем самым решительное и комплексное давление на разжигателей войны», — приводит новостной агрегатор СМИ2 слова Абрама Овеяна. Он подчеркнул, что договоренности между Путиным и Трампом открывают возможности для восстановления российско-американских отношений, а также для урегулирования украинского кризиса.
Овеян отметил, что потепление в отношениях между Москвой и Вашингтоном может позитивно сказаться на положении Армении. По его словам, лидеры России и США сверили позиции по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также обсудили совместные инфраструктурные проекты, в том числе инициированный Вашингтоном «Мост Трампа». Он напомнил, что Россия официально поддерживает диалог между Ереваном и Баку, о чем заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук после саммита в Анкоридже (Аляска, США), где 15 августа прошла встреча Путина и Трампа.
Почетный консул выразил надежду, что потепление российско-американских отношений ускорит достижение мира на Украине и в других регионах. По мнению Овеяна, для этого важно, чтобы инициативу лидеров России и США поддержали не только в БРИКС, но и в Киеве и европейских столицах. Он призвал политиков и представителей СМИ содействовать прекращению военных конфликтов, не поддаваясь провокациям и не разжигая новые кризисы.
Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа и длились почти три часа. Трамп заявил, что по итогам встречи Россия и США пришли к пониманию по ряду вопросов и достигли значительного прогресса, и оценил саммит на 10 из 10. Путин же отметил, что достигнутые договоренности позволят прийти к урегулированию украинского конфликта.
В БРИКС — неформальное объединение из 10 стран, направленное на развитие партнерских отношений и экономики. Среди участниц: Россия, Бразилия, Индия, КИтай, ЮАР, ОАЭ, Египет, Эфиопия, Индонезия, Иран.
