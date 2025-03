NYT: Маск поссорился с двумя топами американской политики

Маск обвинил ближайших соратников Трампа в неэффективности Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Глава Департамента государственной эффективности США (DOGE), предприниматель Илон Маск вступил в конфликт с госсекретарем Марко Рубио и министром транспорта Шоном Даффи. Об этом сообщает газета The New York Times. «Марко Рубио был в ярости. Вот он, в кабинете министров Белого дома, госсекретарь, сидит рядом с президентом и слушает непрерывный поток нападок от самого богатого человека в мире. Илон Маск обвинял мистера Рубио в том, что он не сократил штат своих сотрудников. Он сказал господину Рубио, что тот „хорош на ТВ", имея в виду, что он не годен ни на что другое», — говорится в статье The New York Times. По сведениям издания, конфликт с Рубио последовал после того, как Маск провел беседу с министром транспорта Даффи. Они обсуждали состояние оборудования для отслеживания самолетов, при этом Маск обвинил Даффи в предоставлении ложной информации. Как сообщало URA.RU ранее, Маск потребовал от государственных служащих США подвести итоги своих достижений за прошедшую неделю, пригрозив, что невыполнение будет расценено как отставка. Требование вызвало резкую реакцию среди руководителей федеральных агентств, в том числе ФБР и Управления национальной разведки.

