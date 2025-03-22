Избившего девушку треш-стримера Меллстроя обвинили в неуплате налогов

Mash: Меллстрою направили повестку на допрос в посольство РФ в Черногории
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Треш-стримера Меллстроя подозревают в отмывании денег
Треш-стримера Меллстроя подозревают в отмывании денег Фото:

Треш-стримеру Андрею Буриму, известному под псевдонимом Меллстрой, направили повестку на допрос в посольство РФ в Черногории. Причиной стали обвинения в неуплате налогов и отмывании денег.

«Меллстрою отправили повестку на допрос в посольство РФ в Черногории. Треш-стримера ждут с объяснениями по неуплате налогов и отмыванию денег», — сообщил telegram-канал Mash. Там же уточнили, что допрос связан не только с финансовыми преступлениями, но и с другими возможными нарушениями закона, которые рассматриваются в рамках расследования.

Интерес следствия вызывает причастность Бурима к другим скандальным событиям, включая избиение девушки во время одного из его стримов в 2020 году и конфликт с владельцем автосалона Jetcar. Следствие считает, что стример мог не посещать назначенные судом исправительные работы.

Мать и брата Меллстроя также ждут в посольстве на следующей неделе. Они будут участвовать в качестве свидетелей по делу, связанному с отмыванием денег и их легализацией.

Ранее Мэллстроя объявили в розыск. Сначала его преследовали правоохранительные органы Белоруссии за уклонение от службы в армии. После к поискам подключилось Министерство внутренних дел России после инцидента, связанного с нападением на девушку во время прямой трансляции в интернете.

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Треш-стримеру Андрею Буриму, известному под псевдонимом Меллстрой, направили повестку на допрос в посольство РФ в Черногории. Причиной стали обвинения в неуплате налогов и отмывании денег. «Меллстрою отправили повестку на допрос в посольство РФ в Черногории. Треш-стримера ждут с объяснениями по неуплате налогов и отмыванию денег», — сообщил telegram-канал Mash. Там же уточнили, что допрос связан не только с финансовыми преступлениями, но и с другими возможными нарушениями закона, которые рассматриваются в рамках расследования. Интерес следствия вызывает причастность Бурима к другим скандальным событиям, включая избиение девушки во время одного из его стримов в 2020 году и конфликт с владельцем автосалона Jetcar. Следствие считает, что стример мог не посещать назначенные судом исправительные работы. Мать и брата Меллстроя также ждут в посольстве на следующей неделе. Они будут участвовать в качестве свидетелей по делу, связанному с отмыванием денег и их легализацией. Ранее Мэллстроя объявили в розыск. Сначала его преследовали правоохранительные органы Белоруссии за уклонение от службы в армии. После к поискам подключилось Министерство внутренних дел России после инцидента, связанного с нападением на девушку во время прямой трансляции в интернете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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