Избившего девушку треш-стримера Меллстроя обвинили в неуплате налогов

Треш-стримеру Андрею Буриму, известному под псевдонимом Меллстрой, направили повестку на допрос в посольство РФ в Черногории. Причиной стали обвинения в неуплате налогов и отмывании денег.
«Меллстрою отправили повестку на допрос в посольство РФ в Черногории. Треш-стримера ждут с объяснениями по неуплате налогов и отмыванию денег», — сообщил telegram-канал Mash. Там же уточнили, что допрос связан не только с финансовыми преступлениями, но и с другими возможными нарушениями закона, которые рассматриваются в рамках расследования.
Интерес следствия вызывает причастность Бурима к другим скандальным событиям, включая избиение девушки во время одного из его стримов в 2020 году и конфликт с владельцем автосалона Jetcar. Следствие считает, что стример мог не посещать назначенные судом исправительные работы.
Мать и брата Меллстроя также ждут в посольстве на следующей неделе. Они будут участвовать в качестве свидетелей по делу, связанному с отмыванием денег и их легализацией.
Ранее Мэллстроя объявили в розыск. Сначала его преследовали правоохранительные органы Белоруссии за уклонение от службы в армии. После к поискам подключилось Министерство внутренних дел России после инцидента, связанного с нападением на девушку во время прямой трансляции в интернете.
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