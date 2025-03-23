Как выбрать солнцезащитные очки, чтобы не испортить зрение

Солнцезащитные очки должны быть сертифицированными, лучше всего покупать те, которые имеют первый класс защиты. Об этом заявила врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко. Она добавила, что только такие очки могут надежно защитить глаза от вредного ультрафиолетового излучения.
«Главное, на что нужно обращать свое внимание — на сертификат подтверждения защиты от ультрафиолета. Можно взять обычные очки, покрасить в любой цвет и говорить о том, что это ультрафиолетовая защита. С сертификатом вы поймете, что это не подделка», — рассказала Ирина Лещенко в беседе с радио Sputnik. Врач также отметила, что очки первого класса защиты практически полностью блокируют ультрафиолет.
Лещенко подчеркнула риски ношения очков без подходящей защиты. Ношение очков без сертификации может привести к серьезным заболеваниям глаз, таким как ускоренное развитие катаракты и возникновение «снежной болезни». Также очень важна оправа, которая закрывает не только глаза, но и область вокруг них.
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