26 марта 2025

Нарышкин: руководство ЕС запугивает обывателей, используя методички Геббельса

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Нарышкин заявил, что в Европе используют «методички Геббельса»
Нарышкин заявил, что в Европе используют «методички Геббельса» Фото:

Руководство ЕС взяло на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейцев. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Подобно геббельсовскому министерству народного просвещения и пропаганды Гендиректорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание устойчивых русофобских нарративов. В европейцев вколачивают идею, что Россия — „второсортная держава“, — цитируют Нарышкина в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.  

Это, по мнению Нарышкина, связано с желанием Запада переписать историю Второй мировой войны и уменьшить роль Москвы в победе над нацизмом. Ранее это обсуждалось и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, указывавшим на попытки Запада переосмыслить исторические события.

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Руководство ЕС взяло на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейцев. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. «Подобно геббельсовскому министерству народного просвещения и пропаганды Гендиректорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание устойчивых русофобских нарративов. В европейцев вколачивают идею, что Россия — „второсортная держава“, — цитируют Нарышкина в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.   Это, по мнению Нарышкина, связано с желанием Запада переписать историю Второй мировой войны и уменьшить роль Москвы в победе над нацизмом. Ранее это обсуждалось и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, указывавшим на попытки Запада переосмыслить исторические события.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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