Путин наградил Ким Чен Ына за увековечивание памяти советских солдат

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому лидер КНДР Ким Чен Ын удостоен юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1041-1945». Медаль, согласно данным посольства РФ в Пхеньяне, передали через зампреда президиума Верховного народного собрания КНДР Кан Юн Сока.
«27 марта во дворце съездов „Мансудэ“ состоялась церемония передачи медали „80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.“, которой по Указу Президента Российской Федерации от 2 сентября 2024 года удостоен Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале посольства РФ в Пхеньяне.
Российский посол Александр Мацегора вручил медаль заместителю председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Кан Юн Соку. По сообщению дипломатического представительства, данная награда является символом «подтверждения высокого уровня всеобъемлющего стратегического партнерства» между двумя «союзными государствами».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.