Глава ФАДН Баринов рассказал об итогах реализации Стратегии нацполитики РФ

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ФАДН работает над обновленной редакцией Стратегии
ФАДН работает над обновленной редакцией Стратегии Фото:

Больше половины мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики России реализуется при участии регионов страны. А за 2024 год все указанное в плане удалось выполнить в полном объеме. Об этом и о других итогах реализации Стратегии рассказал глава Федерального агентства по делам национальностей России (ФАДН) Игорь Баринов на итоговом заседании коллегии ведомства.

«В 2018 году в [Стратегии государственной национальной политики России] впервые были сформулированы основные дефиниции современной госнацполитики, а также нашли отражение два основных вектора: укрепление общегражданской идентичности и сохранение этнокультурного многообразия. <...> В плане мероприятий по реализации Стратегии на начальном этапе участвовало 16 федеральных органов исполнительной власти, а на завершающем (2022 — 2025 гг.) уже 23! Более 60% мероприятий реализуется при участии регионов», — отметил Баринов.

ФАДН уже работает над обновленной редакцией Стратегии. Глава ведомства подчеркнул, что документ должен реализовываться, опираясь на национальные приоритеты России, а также работать над решением важнейшей задачи — обеспечением единства российской нации.

«В соответствии с поручением президента в прошлом году в Стратегию государственной национальной политики внесены изменения о подготовке ежегодного государственного доклада о ее реализации. Данное решение президента еще раз подчеркнуло приоритетность вопросов нашей чувствительной и деликатной сферы», — добавил Баринов.

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Больше половины мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики России реализуется при участии регионов страны. А за 2024 год все указанное в плане удалось выполнить в полном объеме. Об этом и о других итогах реализации Стратегии рассказал глава Федерального агентства по делам национальностей России (ФАДН) Игорь Баринов на итоговом заседании коллегии ведомства. «В 2018 году в [Стратегии государственной национальной политики России] впервые были сформулированы основные дефиниции современной госнацполитики, а также нашли отражение два основных вектора: укрепление общегражданской идентичности и сохранение этнокультурного многообразия. <...> В плане мероприятий по реализации Стратегии на начальном этапе участвовало 16 федеральных органов исполнительной власти, а на завершающем (2022 — 2025 гг.) уже 23! Более 60% мероприятий реализуется при участии регионов», — отметил Баринов. ФАДН уже работает над обновленной редакцией Стратегии. Глава ведомства подчеркнул, что документ должен реализовываться, опираясь на национальные приоритеты России, а также работать над решением важнейшей задачи — обеспечением единства российской нации. «В соответствии с поручением президента в прошлом году в Стратегию государственной национальной политики внесены изменения о подготовке ежегодного государственного доклада о ее реализации. Данное решение президента еще раз подчеркнуло приоритетность вопросов нашей чувствительной и деликатной сферы», — добавил Баринов.
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