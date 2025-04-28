Туристка погибла во время лодочной прогулки в Дагестане

В Сулакском каньоне Дагестана туристический катер врезался в скалу, одна из пассажирок погибла. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
» ВСулакском каньоне в районе гидроэлектростанции произошло столкновение катера со скалой. <...> На борту находились восемь человек, из которых четыре получили травмы, а одна женщина 1992 года рождения погибла», — сообщили в МЧС. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Как выяснил Life.ru, погибшей оказалась жительница Рыбинска. Еще трое пассажиров получили ущибы и царапины. Среди туристов была семейная пара из Калуги.
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