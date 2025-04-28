Туристка погибла во время лодочной прогулки в Дагестане

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Лодка с туристами перевернулась в Сулакском каньоне
Лодка с туристами перевернулась в Сулакском каньоне Фото:

В Сулакском каньоне Дагестана туристический катер врезался в скалу, одна из пассажирок погибла. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. 

» ВСулакском каньоне в районе гидроэлектростанции произошло столкновение катера со скалой. <...> На борту находились восемь человек, из которых четыре получили травмы, а одна женщина 1992 года рождения погибла», — сообщили в МЧС. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. 

Как выяснил Life.ru, погибшей оказалась жительница Рыбинска. Еще трое пассажиров получили ущибы и царапины. Среди туристов была семейная пара из Калуги.

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В Сулакском каньоне Дагестана туристический катер врезался в скалу, одна из пассажирок погибла. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.  » ВСулакском каньоне в районе гидроэлектростанции произошло столкновение катера со скалой. <...> На борту находились восемь человек, из которых четыре получили травмы, а одна женщина 1992 года рождения погибла», — сообщили в МЧС. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.  Как выяснил Life.ru, погибшей оказалась жительница Рыбинска. Еще трое пассажиров получили ущибы и царапины. Среди туристов была семейная пара из Калуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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