URA.RU выпустило заключительную пятую серию спецпроекта о жизни советского тыла в годы Великой Отечественной войны. Ее посвятили южноуральскому Миассу. Этот город внес значительный вклад в Великую Победу. В 2025 году Миасс официально признали Городом трудовой доблести.
«Чувства самые трепетные. Это то, чего люди ждали. На меня обрушился просто шквал звонков с поздравлениями. Многие жители позвонили, ветераны позвонили, слова благодарности звучали в адрес всей администрации, потому что работали-то всем коллективом, собирали материалы исторические… Чувство такого большого праздника на душе, и вот эти поздравления не один день, а, наверное, месяца два продолжались. С каждым человеком общаешься, каждый говорит о том, что наконец-то признали вклад города в Победу!» — поделился своими эмоциями с журналистами мэр города Юрий Ефименко.
В Миассе съемочная группа посетила краеведческий музей, где бережно хранят память о заводах, помогавших фронту в годы войны. Сейчас многие из этих предприятий уже не действуют в городе. На одном из таких, например, делали искусственные алмазы, на другом — знаменитые «черные ножи» — оружие, которое немцы считали дьявольским. Еще одна героиня выпуска Елена Медведева поделилась невероятной историей своего отца, который в четыре года отправился на фронт.
Партнерами заключительного выпуска стали «Миассэлектроаппарат» (в годы войны там изготавливали детали для танков и самолетов) и «Национальный Парк спорта и туризма». По словам представителей компаний, для них особенно важно, чтобы молодое поколение помнило о подвигах миасцев в годы войны.
«Если стрельнуть в историю из пистолета, то та в ответ выстрелит пушкой. То есть если мы забудем о тех трагических событиях, то с высокой долей вероятностью они повторятся. Поэтому мы не должны этого забывать», — отметил главный конструктор «Миассэлектроаппарата» Сергей Фадеев. Другой партнер проекта — Президент АФСНО «Национальный Парк спорта и туризма» Олег Сиротин подчеркнул, что для него подвиг тружеников тыла — это источник патриотизма и вдохновения.
«Это история о том, как в самых тяжелых условиях люди находили в себе силы для единства и героического труда. Это пример того, как любовь к Родине и вера могут творить чудеса. Вклад жителей Миасса, ковавших Победу у станков промышленных предприятий, на колхозных полях, в научных лабораториях переоценить невозможно. Я считаю, что молодые поколения, жители всей России должны помнить историю, гордиться своими родными и близкими, героями и тружениками тыла», — прокомментировал Сиротин.
Посмотреть спецвыпуск шоу «По фактам» можно в сообществе URA.RU на платформе VK Видео.
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