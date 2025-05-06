Экс-главу почтового отделения в Ингушетии поймали на воровстве несуществующих денег пенсионеров

Экс-главу почтового отделения в Ингушетии осудили за хищение 520 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшего руководителя отделения почтовой связи в Ингушетии приговорили к 4,5 годам колонии общего режима
Бывшего руководителя отделения почтовой связи в Ингушетии приговорили к 4,5 годам колонии общего режима Фото:

Бывшей начальнице почтового отделения в Ингушетии дали срок за хищение 520 миллионов рублей. Женщина получила 4,5 года за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба объединенных судов Карачаево-Черкесии.

"Суд назначил окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", — говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, предусмотренном для случаев заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Как сообщили в суде, в ходе заседания подсудимая полностью признала свою вину по предъявленному обвинению.

Следствие установило, что в 2020 году осужденная занимала должность руководителя отделения почтовой связи «Инарки». Совместно с соучастниками она осуществляла незаконный перерасчет пенсионных выплат и единовременных пособий, предназначенных жителям Ингушетии. Получатели средств об этом не были осведомлены. Сотрудники Пенсионного фонда России перечисляли указанные суммы на банковские счета, относящиеся к региональным отделениям «Почты России». В дальнейшем участники группы присваивали денежные средства, поступившие под видом корректировок выплат.

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Бывшей начальнице почтового отделения в Ингушетии дали срок за хищение 520 миллионов рублей. Женщина получила 4,5 года за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба объединенных судов Карачаево-Черкесии. "Суд назначил окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", — говорится в сообщении пресс-службы. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, предусмотренном для случаев заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Как сообщили в суде, в ходе заседания подсудимая полностью признала свою вину по предъявленному обвинению. Следствие установило, что в 2020 году осужденная занимала должность руководителя отделения почтовой связи «Инарки». Совместно с соучастниками она осуществляла незаконный перерасчет пенсионных выплат и единовременных пособий, предназначенных жителям Ингушетии. Получатели средств об этом не были осведомлены. Сотрудники Пенсионного фонда России перечисляли указанные суммы на банковские счета, относящиеся к региональным отделениям «Почты России». В дальнейшем участники группы присваивали денежные средства, поступившие под видом корректировок выплат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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