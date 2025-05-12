Володин анонсировал эксперимент по регулированию самокатов в Москве

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил провести в Москве эксперимент по регулированию использования электросамокатов, учитывая различия в условиях их эксплуатации в разных регионах страны. Об этом он заявил на заседании Государственной Думы.
«Проблема электросамокатов по ?разному звучит в регионах, поэтому единый подход к ее решению не будет эффективным. Есть предложение в Москве провести эксперимент по регулированию в этой сфере», — отметил он, сообщает сайт Госдумы. По его поручению, Первому заместителю Председателя ГД Александру Жукову предстоит проработать этот вопрос с участием Правительства.
Володин подчеркнул, что результаты московского эксперимента должны быть проанализированы профильным министерством с учетом опыта других регионов, что поможет определиться с целесообразностью законодательного регулирования на федеральном уровне. «Озвученные ранее Минтрансом предложения не решают проблему, потому что между регионами большая разница», — сказал Володин.
Ранее Минтранс России предложил запретить стоянку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках вне специально отведенных мест, а также ужесточить правила их использования. Сейчас ведомство готовит изменения в правила дорожного движения, чтобы четко определить права и обязанности пользователей СИМ и ввести дополнительные ограничения, включая снижение скорости рядом с пешеходами и запрет перевозки нескольких человек на одном электросамокате.
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