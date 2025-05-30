Подрядчики, строившие оборонительные сооружения под Белгородом, вернули деньги

Несколько компаний, которые занимались строительством оборонительных сооружения под Белгородом, вернули деньги в бюджет. Это связано с тем, что подрядчики допустили множество нарушений. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«После обращения в суд и направления претензий к организациям, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений и в отношении которых были выявлены нарушения, ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он также отметил, что УКС отозвало в связи с этими действиями предприятий-нарушителей исковые требования.
Глава региона выразил надежду, что аналогичным образом поступят и другие компании, допустившие серьезные нарушения, в отношении которых поданы иски. Ранее власти Белгородской области подали иски о взыскании средств с семи организаций. Проверки выявили нарушения на сумму 109 миллионов рублей.
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