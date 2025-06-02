Украина предложила России встретиться еще раз

Киев предложил российской стороне провести новую встречу по урегулированию конфликта в период с 20 по 30 июня. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Мы предложили российской стороне провести встречу в конце этого месяца», — заявил Умеров на пресс-конференции по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле, сообщает телеканал «Рада». По словам главы украинского МИД, делегация из Киева предложила России провести еще встречу с 20 по 30 июня.
Первый раунд переговоров РФ и Украины состоялся 16 мая. Диалог длился несколько часов. Тогда стороны согласились на обмен «1000 на 1000»
Сегодня, 2 июня в Стамбуле прошла еще один раунд переговоров. Встреча продолжалась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке. В Турции заявили, что переговоры завершились «не негативно».
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