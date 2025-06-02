Украина предложила России встретиться еще раз

Киев предложил России провести новую встречу по урегулированию конфликта в июне
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Украина предложила провести новый раунд переговоров с Россией
Украина предложила провести новый раунд переговоров с Россией Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Киев предложил российской стороне провести новую встречу по урегулированию конфликта в период с 20 по 30 июня. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Мы предложили российской стороне провести встречу в конце этого месяца», — заявил Умеров на пресс-конференции по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле, сообщает телеканал «Рада». По словам главы украинского МИД, делегация из Киева предложила России провести еще встречу с 20 по 30 июня.

Первый раунд переговоров РФ и Украины состоялся 16 мая. Диалог длился несколько часов. Тогда стороны согласились на обмен «1000 на 1000»

Сегодня, 2 июня в Стамбуле прошла еще один раунд переговоров. Встреча продолжалась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке. В Турции заявили, что переговоры завершились «не негативно».

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Киев предложил российской стороне провести новую встречу по урегулированию конфликта в период с 20 по 30 июня. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. «Мы предложили российской стороне провести встречу в конце этого месяца», — заявил Умеров на пресс-конференции по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле, сообщает телеканал «Рада». По словам главы украинского МИД, делегация из Киева предложила России провести еще встречу с 20 по 30 июня. Первый раунд переговоров РФ и Украины состоялся 16 мая. Диалог длился несколько часов. Тогда стороны согласились на обмен «1000 на 1000» Сегодня, 2 июня в Стамбуле прошла еще один раунд переговоров. Встреча продолжалась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке. В Турции заявили, что переговоры завершились «не негативно».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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