В Турции двумя словами описали переговоры России и Украины

МИД Турции: переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле завершились «не негативно»
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Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, диалог длился чуть более часа
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, диалог длился чуть более часа Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле завершились «не негативно». С таким заявлением перед журналистами выступил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.

«Переговоры завершились не негативно, делегации обедают», — заявил Кечели, комментируя ход встречи. Его слова передает РИА «Новости».

Известно, что переговорный процесс продолжался свыше часа. Стороны обсуждали ключевые вопросы на русском языке. Пресс-подход российской стороны по итогам встречи ожидается в ближайшее время.

Первая встреча делегаций прошла 16 мая. Переговоры предложил Киеву российский лидер Владимир Путин. Диалог длился несколько часов.

Ранее Киеву был предложен второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган. Стороны должны обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу. Подробнее — в сюжете URA.RU.

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Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле завершились «не негативно». С таким заявлением перед журналистами выступил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. «Переговоры завершились не негативно, делегации обедают», — заявил Кечели, комментируя ход встречи. Его слова передает РИА «Новости». Известно, что переговорный процесс продолжался свыше часа. Стороны обсуждали ключевые вопросы на русском языке. Пресс-подход российской стороны по итогам встречи ожидается в ближайшее время. Первая встреча делегаций прошла 16 мая. Переговоры предложил Киеву российский лидер Владимир Путин. Диалог длился несколько часов. Ранее Киеву был предложен второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган. Стороны должны обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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