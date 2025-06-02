В Турции двумя словами описали переговоры России и Украины

Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле завершились «не негативно». С таким заявлением перед журналистами выступил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
«Переговоры завершились не негативно, делегации обедают», — заявил Кечели, комментируя ход встречи. Его слова передает РИА «Новости».
Известно, что переговорный процесс продолжался свыше часа. Стороны обсуждали ключевые вопросы на русском языке. Пресс-подход российской стороны по итогам встречи ожидается в ближайшее время.
Первая встреча делегаций прошла 16 мая. Переговоры предложил Киеву российский лидер Владимир Путин. Диалог длился несколько часов.
Ранее Киеву был предложен второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган. Стороны должны обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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