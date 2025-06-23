Армия Израиля подтвердила удар по ядерному объекту Ирана в Фордо

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила удар, который был нанесен по окрестностям иранского ядерного объекта в Фордо. Об этом сообщили в пресс-службе израильских военных. Там отметили, что целью операции было «перекрытие путей доступа» к стратегическому объекту на территории Ирана.
«Сегодня Армия обороны Израиля нанесла удар, чтобы перекрыть пути доступа к месту обогащения в Фордо», — говорится в заявлении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, обвинив его в разработке скрытой ядерной программы. Авиаудары и диверсии были направлены на ядерные и военные объекты. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные обстрелы. Эти удары привели к значительным жертвам среди мирного населения с обеих сторон: по данным министерства здравоохранения Ирана, погибли более 400 человек, пострадали свыше трех тысяч, в Израиле — более 20 погибших и свыше 1,2 тысячи раненых. Вооруженное противостояние продолжается, обе стороны регулярно обмениваются ударами. Израиль намерен уничтожить ядерную программу Ирана, а Тегеран угрожает продолжать атаки вплоть до прекращения израильских действий.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало воронки от боеприпасов на ядерном объекте в Фордо после авиаудара ВВС США. Как отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, степень повреждений подземной инфраструктуры пока неясна, но взрывы могут быть опасны. Иран сообщил агентству, что радиационный фон за пределами объекта не изменился. МАГАТЭ продолжает мониторинг ситуации и призывает Иран к сотрудничеству.
Объект в Фордо уже подвергался авиаударам со стороны Израиля 14 июня. Тогда, по сообщениям западных экспертов, часть инфраструктуры предприятия была повреждена, но основное оборудование осталось невредимым. Фордо считается одним из крупнейших и наиболее защищенных иранских центров по обогащению урана, расположенным преимущественно под горой, что затрудняет его уничтожение даже при массированных атаках.
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