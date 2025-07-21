Жителям Петербурга напомнили об опасности купания в Неве

Власти Санкт-Петербурга напомнили жителям города об опасности купания в Неве из-за высокого уровня загрязнения воды и неблагоприятных гидрологических условий. По данным ежегодного доклада Роспотребнадзора о санитарном благополучии Петербурга, в 2024 году 93,1% проб воды из реки не соответствовали санитарно-микробиологическим нормативам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Уровень бактериального загрязнения воды поверхностных источников централизованного водоснабжения остается стабильно высоким. Так, в 2024 году по сравнению с 2023-м процент неудовлетворительных проб по санитарно-микробиологическим показателям увеличился на 1,5 процента», — говорится в докладе Роспотребнадзора. Информацию об этом передает КП-Петербург.
Помимо микробиологического загрязнения, Росприроднадзор отмечает, что Нева стабильно относится к категории «загрязненных» водных объектов. В воде регулярно фиксируется превышение по содержанию соединений меди, цинка, железа, марганца и других веществ.
В отдельных случаях концентрация вредных элементов достигает 26 предельно допустимых норм. При этом эксперты подчеркивают, что несмотря на некоторое снижение уровня железа за последние пять лет, общее состояние воды остается неудовлетворительным.
Дополнительным фактором риска является высокая скорость течения реки, а также интенсивное судоходство, что делает невозможным организацию официальных мест для купания на Неве. Заместитель председателя Комитета по природопользованию города Михаил Страхов объяснил, что обеспечение безопасности на подобных участках невозможно из-за особенностей рельефа и течения. Специалисты рекомендуют использовать специально оборудованные пляжи, соответствующие санитарным и гидрологическим требованиям.
Согласно официальным данным, аналогичная ситуация сложилась и на других водоемах региона: за летний сезон 2024 года 98,7% проб воды из Финского залива не соответствовали микробиологическим нормативам из-за высокого содержания колиформных бактерий и энтерококков. Власти связывают это с увеличением антропогенной нагрузки в период массового отдыха населения.
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