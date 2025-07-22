Трамп вывел США из структуры ООН: что такое ЮНЕСКО, и почему из нее не выходит Россия

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО, объяснив этот шаг наличием антиамериканской направленности в деятельности организации. Об этом сообщили представители Белого дома.
По информации The New York Post, заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли отметила, что ЮНЕСКО отстаивает спорные и провокационные культурные и социальные инициативы, которые, по ее словам, не соответствуют здравому смыслу и противоречат политическому курсу нынешней администрации США. Что такое ЮНЕСКО, и почему из него не выходит Россия — в материале URA.RU.
Отношения США и ЮНЕСКО
США выйдут из ЮНЕСКО
Трамп принял решение о выходе Штатов из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), обосновав это антиизраильской и антиамериканской позицией организации, а также несоответствием ее деятельности политическим приоритетам его администрации. Еще в феврале глава Белого дома поручил провести трехмесячный анализ участия США в ЮНЕСКО, с особым акцентом на выявление возможных проявлений антисемитизма и предвзятости против Израиля среди сотрудников и в деятельности структуры.
По итогам проверки представители администрации выразили разногласия с курсом ЮНЕСКО в вопросах разнообразия, равенства и инклюзивности, а также отметили наличие про-палестинских и прокитайских тенденций. Как заявила Анна Келли, Трамп неизменно ставит национальные интересы на первое место и намерен добиваться того, чтобы членство США в международных организациях соответствовало стратегическим приоритетам страны. В связи с этим американский лидер принял решение о выходе страны из организации.
Среди претензий к деятельности ЮНЕСКО — публикация в 2023 году «антирасистского инструментария», а также инициатива 2024 года «Трансформация MEN'talities». В частности, первая программа призывала государства-члены внедрять антирасистскую политику и соревноваться в продвижении социальной справедливости, анализируя собственную историю расовой дискриминации и предпринимая меры по обеспечению равенства.
Не первый раз
В 2017 году, в период первого президентства Трампа, США уже выходили из ЮНЕСКО. Тогда же премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Министерству иностранных дел страны подготовить план по выходу Израиля из организации. Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова (сейчас — Одри Азулай) тогда выразила сожаление в связи с решением Вашингтона, подчеркнув, что оно было принято в период, когда во многих регионах мира сохраняются острые конфликты между государствами и народами.
Позднее официальный документ, подтверждающий намерение США покинуть ЮНЕСКО, был опубликован на сайте Государственного департамента Штатов. В заявлении подчеркивалось, что решение далось нелегко и обусловлено растущей задолженностью организации, необходимостью проведения реформ, а также постоянной антиизраильской позицией ЮНЕСКО.
Однако после пятилетнего отсутствия в 2023 году, когда главой США была Джо Байден, Штаты вновь стали членом ЮНЕСКО. Тогда первая леди страны Джилл Байден приняла участие в торжественной церемонии подъема государственного флага США в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, ознаменовав официальное возвращение Вашингтона в организацию. По ее Джилл, этот шаг демонстрирует стремление президента Байдена «восстановить лидерские позиции США на мировой арене».
Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле отметила, что с возвращением Штатов деятельность агентства ООН получит новый импульс, что позволит укрепить реализуемые проекты по всему миру. Как пишет AP, решение Вашингтона было обусловлено, в частности, обеспокоенностью тем, что после выхода США из организации во времена президентства Трампа, вакуум лидерства был восполнен Китаем.
Что такое ЮНЕСКО
ЮНЕСКО представляет собой специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, занимающееся вопросами образования, науки и культуры, а также осуществляющее включение объектов в перечень Всемирного наследия. В числе провозглашенных задач организации:
- содействие укреплению мира и безопасности путем расширения международного сотрудничества в сферах образования, науки и культуры;
- обеспечение справедливости, соблюдение законности и уважения основных прав и свобод человека, закрепленных в Уставе ООН, без различия расы, пола, языка или религии.
Организация была учреждена 16 ноября 1945 года, а ее центральный офис расположен в Париже. На сегодняшний день в состав ЮНЕСКО входят 193 государства-члена, два государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов-территорий, не несущих ответственности за ведение внешней политики. Постоянные представительства при организации имеют 182 государства-члена, а также четыре постоянных наблюдателя и девять наблюдательных миссий межправительственных организаций. Всего структура ЮНЕСКО включает более 60 офисов и подразделений в различных регионах мира.
Среди приоритетных направлений деятельности ЮНЕСКО — борьба с дискриминацией в образовании и неграмотностью, развитие национальных культур, подготовка специалистов, а также вопросы социальных наук, геологии, океанографии и биосферы. С 1948 года организация выпускает журнал «Курьер ЮНЕСКО», который публикуется на 10 языках и доступен в свободном доступе в онлайн-формате.
Почему Россия не выходит из ЮНЕСКО
В Госдуме выступили за выход страны из организации
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в 2023 году выступил с инициативой рассмотреть возможность выхода России из ЮНЕСКО в ответ на критику организации в адрес законопроекта, предусматривающего ограниченную вырубку лесов вблизи озера Байкал. Депутат выразил мнение, что в международных организациях РФ должна твердо отстаивать собственные экономические и геополитические интересы. В заключение Толстой отметил, что дальнейшее пребывание в ЮНЕСКО нецелесообразно, поскольку это, по его словам, означает поддержку западной точки зрения о том, что позволено или не позволено России.
Однако Путин против
Президент России Владимир Путин в том же 2023 году заявил, что не видит оснований для выхода страны из ЮНЕСКО, а призывы к выходу РФ из ООН охарактеризовал как несостоятельные.
«У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО. Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия — основатель этих организаций на самом деле, чего же мы будем оттуда выходить?» — отметил глава государства.
Вместе с тем Путин выразил мнение о необходимости адаптировать эти организации к современным реалиям. ООН и ее специализированные учреждения были созданы по итогам Второй мировой войны и закрепили послевоенный мировой порядок. Однако ситуация в мире существенно изменилась: появляются новые центры влияния и экономического роста. В связи с этим международные институты, включая ООН, нуждаются в реформировании, чтобы отражать современные глобальные тенденции. Это должно быть осуществлено справедливо: необходимо обеспечить достойное представительство Африки, Латинской Америки, Азии, Индии, Бразилии и ЮАР, подчеркнул российский лидер. Путин добавил, что закрытие или выход из подобных международных структур нецелесообразен.
Лавров указал на отсутствие необходимости выходить из ЮНЕСКО
Россия не видит необходимости покидать ЮНЕСКО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе съемок документального фильма «ЮНЕСКО. 70 лет в России». По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва предпочитает противодействовать предвзятому отношению организации, используя внутренние механизмы.
«Считаю, что выходить из ЮНЕСКО не надо. Надо бороться с этим абсолютно предвзятым, неприемлемым отношением со стороны секретариата изнутри. Это мы и делаем: запрашиваем информацию», — отметил Лавров.
Министр также напомнил, что в 2024 году Секретариат ЮНЕСКО опубликовал доклад, посвященный положению журналистов, работающих в зонах вооруженных конфликтов. В документе приводятся случаи гибели военных корреспондентов в результате обстрелов.
Однако в этом докладе не упомянуто ни одно имя российского журналиста, несмотря на то что о каждом таком случае, особенно на территории проведения спецоперации, Россия регулярно информировала профильные структуры секретариата. «Сейчас мы направили официальный запрос с просьбой объяснить нам», — подчеркнул Лавров.
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