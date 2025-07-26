Мощный ливень заливает Обнинск. Видео

Мэрия Обнинска: уход воды после ливня ожидается в течение полутора-двух часов
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Ливневки в городе не справляются с большим количеством воды
Ливневки в городе не справляются с большим количеством воды Фото:

Мощный ливень, по интенсивности сравнимый с тропическим, обрушился на Обнинск в Калужской области и всего за полтора часа затопил город. Об этом рассказали в городской администрации.

«Но совершенно очевидно, что это был не просто дождь, это был залповый ливень сродни тропическому. Такие ливни у нас сейчас в Москве, в других городах», — рассказали в мэрии Обнинска. Слова собеседника приводит РИА Новости. По словам спикера, сильный дождь продолжается уже полтора часа.

В администрации также заявили, что ливневая канализация в Обнинске находится в исправном состоянии, а за ее работоспособностью регулярно следят, практически каждый день проводят осмотры и очистку. Однако при выпадении большого объема осадков за короткий период система не в состоянии мгновенно принять и отвести такое количество воды. Предствавитель мэрии добавил, что городские власти ожидают ухода воды в течение ближайших полутора-двух часов.

Рады такому сильному дождю только дети, которые решили поплавать прямо на улице
Рады такому сильному дождю только дети, которые решили поплавать прямо на улице
Фото:

Ранее стало известно, что в Прикамье продлили штормовое предупреждение из-за сильных ливней до завтрашнего дня. А сегодняшний день в Пермском крае стал самым холодным в этом месяце. Подобный тропический ливень проходил и в Москве, 22 июля. Дождь, обрушившийся 22 июля на Москву и Подмосковье, стал одним из самых сильных в мире по количеству осадков, заявили в Гидрометцентре. Как это было — читайте в материале URA.RU.

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Мощный ливень, по интенсивности сравнимый с тропическим, обрушился на Обнинск в Калужской области и всего за полтора часа затопил город. Об этом рассказали в городской администрации. «Но совершенно очевидно, что это был не просто дождь, это был залповый ливень сродни тропическому. Такие ливни у нас сейчас в Москве, в других городах», — рассказали в мэрии Обнинска. Слова собеседника приводит РИА Новости. По словам спикера, сильный дождь продолжается уже полтора часа. В администрации также заявили, что ливневая канализация в Обнинске находится в исправном состоянии, а за ее работоспособностью регулярно следят, практически каждый день проводят осмотры и очистку. Однако при выпадении большого объема осадков за короткий период система не в состоянии мгновенно принять и отвести такое количество воды. Предствавитель мэрии добавил, что городские власти ожидают ухода воды в течение ближайших полутора-двух часов. Ранее стало известно, что в Прикамье продлили штормовое предупреждение из-за сильных ливней до завтрашнего дня. А сегодняшний день в Пермском крае стал самым холодным в этом месяце. Подобный тропический ливень проходил и в Москве, 22 июля. Дождь, обрушившийся 22 июля на Москву и Подмосковье, стал одним из самых сильных в мире по количеству осадков, заявили в Гидрометцентре. Как это было — читайте в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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