Фигуранты дела о «Крокусе» не хотят выплачивать компенсации

Ни один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» не заявлял о готовности добровольно выплачивать компенсации пострадавшим. Об этом рассказали потерпевшие и другие участники процесса.
«В суде об этом ни разу не зашла речь, да и технически не могла зайти, ещё не наступила та стадия, когда обвиняемые могли бы высказаться по этому вопросу», — передает слова участников процесса РИА Новости. Согласно российскому законодательству, добровольное возмещение ущерба может рассматриваться как смягчающее обстоятельство.
Однако, как следует из материалов дела, к подсудимым уже предъявлены гражданские иски на общую сумму свыше 68 миллионов рублей за причиненный физический, моральный и материальный вред. Теракт в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года унес жизни 149 человек, еще 609 получили ранения.
Общий материальный ущерб оценивается в 6 миллиардов рублей. В настоящее время перед судом предстают 19 обвиняемых, 13 из которых обвиняются в непосредственном совершении теракта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.