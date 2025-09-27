Хорватия пытается оставить Венгрию без российской нефти

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил Хорватию в попытке нажиться на войне в Украине, сделав транзит нефти через свою территорию монополией. По его мнению, хорватское правительство заинтересовано в том, чтобы Венгрия прекратила закупать российскую нефть и полностью зависела от транзита через хорватский нефтепровод JANAF.
В таком случае, считает Сийярто, Загреб смог бы повысить свои доходы за счет монополии на поставки. «Как бы хорватское правительство не отрицало это, оно явно хочет использовать ситуацию в Украине для своей выгоды. С начала войны Хорватия значительно повысила транзитные ставки, а теперь пытается лишить нас возможности покупать российскую нефть», — написал венгерский министр в соцсетях.
Сийярто напомнил, что нефтепровод из Адриатики не способен обеспечить стабильные поставки нефти в Венгрию и Словакию, поскольку его пропускная способность недостаточна для удовлетворения нужд двух стран. Он также подчеркнул, что из-за этого Венгрия осталась фактически зависимой от российских поставок, а Хорватия, вместо того чтобы помочь с увеличением пропускной способности трубопроводов, только подняла плату за транзит в пять раз. Кроме того, Сийярто указал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти, поскольку не имеет выхода к морю и не располагает необходимой инфраструктурой для альтернативных поставок энергоносителей.
