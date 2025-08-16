Автобус перевернулся на дамбе в Санкт-Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На питерском мосту произошла авария
На питерском мосту произошла авария Фото:

Микроавтобус перевернулся на дамбе в Санкт-Петербурге. Авария произошла на 133-м километре КАД. На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших пока нет. 

«По предварительной информации общественный транспорт перевернулся на мосту С-2», — передает «КП-Санкт-Петербург». Из-за аварии образовалась пробка протяженностью четыре километра. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Микроавтобус перевернулся на дамбе в Санкт-Петербурге. Авария произошла на 133-м километре КАД. На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших пока нет.  «По предварительной информации общественный транспорт перевернулся на мосту С-2», — передает «КП-Санкт-Петербург». Из-за аварии образовалась пробка протяженностью четыре километра. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...