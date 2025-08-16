Автобус перевернулся на дамбе в Санкт-Петербурге

На питерском мосту произошла авария
Микроавтобус перевернулся на дамбе в Санкт-Петербурге. Авария произошла на 133-м километре КАД. На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших пока нет.
«По предварительной информации общественный транспорт перевернулся на мосту С-2», — передает «КП-Санкт-Петербург». Из-за аварии образовалась пробка протяженностью четыре километра.
