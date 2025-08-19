Генсек НАТО и Эрдоган сочли Турцию важным гарантом безопасности для Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которого стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности. Стороны сошлись во мнении, что Анкара играет значительную роль в вопросе сохранения мира. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент Эрдоган и генеральный секретарь Рютте также обменялись мнениями о надежных и устойчивых гарантиях безопасности [для Украины]», — сообщили в администрации президента Турции. В ходе телефонных переговоров руководители уделили особое внимание последним событиям, связанным с мирным урегулированием между Украиной и Россией.

В аппарате президента Турции подчеркнули, что обе стороны сошлись во мнении о значительной роли Анкары в поддержании мира на Украине и обеспечении стабильности в Черноморском регионе. Кроме того, отмечается, что руководство НАТО и Турции признали вклад Анкары в координацию усилий и развитие инициатив внутри альянса, а также согласились поддерживать тесное взаимодействие по вопросам безопасности.

