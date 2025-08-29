У лимита на легионеров в РПЛ за 10 лет не получилось увеличить игровое время россиян

РБК: лимит на легионеров в РПЛ не привел к увеличению игрового времени россиян
В России подняли тему лимита на легионеров
В России подняли тему лимита на легионеров Фото:

Статистика, собранная за последние десять лет, показывает, что существующие ограничения не привели к увеличению игрового времени российских футболистов. При этом в планах в ближайшие три года — ужесточить лимит на легионеров в премьер-лиге РФ.

«В расчет брались все футболисты, выходившие на поле в матчах в высшем дивизионе — Российской премьер-лиге (РПЛ). В этот список вошли легионеры, в том числе из ЕАЭС, которые не считаются легионерами, молодые российские футболисты до 23 лет и россияне старше 24 лет. Исследование показало, что лимит практически никак не сказался на повышении игрового времени россиян», — сообщил сайт РБК.

По сведениям издания, анализировались матчи с сезона 2015/16 по сезон 2024/25. Лимит планируется ужесточить. Это позиция политическая, она не пересматривается. Обсуждается только горизонт и плавность, чтобы учесть контрактные обязательства ряда клубов. В течение трех лет каждый год предстоит снижение на единицу.

Как сообщало URA.RU ранее, в России выступили за необходимость ужесточить лимит на легионеров в российской Премьер-лиге. Соответствующее заявление сделал бывший футболист, экс-игрок сборной России Владимир Быстров.

