05 августа 2025

«Европы нет — чего бояться?»: экс-игрок сборной РФ предложил грандиозную мысль

Экс-игрок сборной РФ Быстров предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Быстров считает, нужно «выращивать» своих игроков, а потом их внедрять в составы
Владимир Быстров считает, нужно «выращивать» своих игроков, а потом их внедрять в составы Фото:

Лимит на легионеров в российской Премьер-лиге необходим, более того, его нужно ужесточать. С таким заявлением выступил бывший футболист, экс-игрок сборной России Владимир Быстров.

«Формат 5+10 (пять в поле, 10 легионеров в заявке клуба — прим. URA.RU) вообще отличный. Я за лимит. <...> Европы нет, чего нам бояться? Самое время развивать свой детско-юношеский футбол и больше вкладывать в него», — цитирует Владимира Быстрова портал Sport24.

После ужесточения лимита в стране лучше будут относиться к спортивным школам, будут вкладывать туда деньги и развивать детско-юношеский футбол, уверен Быстров.  Если руководители клубов при этом станут перекупать друг у друга футболистов за огромные деньги и ставить в состав тех, кто этого не заслужил, значит, ничего хорошего из этого не выйдет, считает эксперт.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярева заявлял, что оптимальный вариант — не более пяти легионеров на поле и максимум десять в заявке на матч. До этого депутатов Госдумы возмутило количество иностранцев в РПЛ. Сейчас разрешено заявлять до 13 иностранных игроков и выпускать на поле до восьми легионеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лимит на легионеров в российской Премьер-лиге необходим, более того, его нужно ужесточать. С таким заявлением выступил бывший футболист, экс-игрок сборной России Владимир Быстров. «Формат 5+10 (пять в поле, 10 легионеров в заявке клуба — прим. URA.RU) вообще отличный. Я за лимит. <...> Европы нет, чего нам бояться? Самое время развивать свой детско-юношеский футбол и больше вкладывать в него», — цитирует Владимира Быстрова портал Sport24. После ужесточения лимита в стране лучше будут относиться к спортивным школам, будут вкладывать туда деньги и развивать детско-юношеский футбол, уверен Быстров.  Если руководители клубов при этом станут перекупать друг у друга футболистов за огромные деньги и ставить в состав тех, кто этого не заслужил, значит, ничего хорошего из этого не выйдет, считает эксперт. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярева заявлял, что оптимальный вариант — не более пяти легионеров на поле и максимум десять в заявке на матч. До этого депутатов Госдумы возмутило количество иностранцев в РПЛ. Сейчас разрешено заявлять до 13 иностранных игроков и выпускать на поле до восьми легионеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...