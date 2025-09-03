Дания станет прямым участником конфликта на Украине в случае развертывания на своей территории производства ракетного топлива для крылатых ракет, предназначенных для ВСУ. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин. По словам дипломата, решение Копенгагена о поддержке Украины в сфере вооружений может привести к втягиванию страны в противостояние.
«В случае производства Украиной на датской земле ракетного топлива для крылатых ракет будет все труднее не рассматривать Данию как прямого участника конфликта на Украине», — подчеркнул Барбин в комментарии датским СМИ. Его слова приводит пресс-служба российского посольства в своем telegram-канале.
Он также отметил, что с украинской стороны делались предельно откровенные заявления, что эти ракеты предназначены для ударов вглубь России. По его словам, Копенгаген об этом осведомлен.
Барбин также добавил, что позиция Дании по украинскому кризису проявляется не только в устных заявлениях, но и в практической поддержке эскалации конфликта. По его словам, Копенгаген намеренно препятствует реализации возможных мирных договоренностей между Россией и США, достигнутых на встрече лидеров двух стран на Аляске. Он подчеркнул, что действия датских властей свидетельствуют о стремлении продолжить поставки вооружений и не допустить урегулирования ситуации дипломатическим путем.
Ранее датские СМИ сообщили, что украинская компания FPRT начнет производство твердого ракетного топлива в Дании. Производство будет расположено рядом с военно-воздушной базой в Войенсе на юге Ютландии и стартует 1 декабря. Уточняется, что топливо от FPRT используется в ракетах «Фламинго», производимых компанией Fire Point.
В июне министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал соглашение с украинским коллегой Рустемом Умеровым о приглашении украинских предприятий начать производство дронов или ракет в Дании. Для поддержки украинских компаний правительство выделило 500 млн крон (78 млн долларов).
