Стало известно о погибших из-за атаки ВСУ на Новороссийск

Срочная новость
В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на центр Новороссийска погибли двое человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также глав региона сообщил о еще троих пострадавших. Помимо людских потерь, в районе вражеского нападения было повреждено пять домов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!