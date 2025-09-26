Захарова рассказала о «коронации Санду» в Молдавии

Захарова прокомментировала отстранение оппозиции на выборах в Молдавии
Захарова заявила о движении в сторону авторитаризма в Молдавии
Захарова заявила о движении в сторону авторитаризма в Молдавии Фото:
новость из сюжета
Выборы в Молдове — 2025

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Центральной избирательной комиссии Молдавии об отстранении от участия в выборах оппозиционной партии «Сердце Молдовы», возглавляемой бывшим руководителем Гагаузии Ириной Влах. По словам Захаровой, действия молдавских властей могут привести к дальнейшей концентрации власти в стране.

«Следующий шаг — коронация Санду», — заявила Захарова для РИА Новостей. Иных деталей к сказанному Захарова не добавила.

ЦИК Молдавии ранее объявил, что партия «Сердце Молдовы» и ее лидер Ирина Влах не смогут принимать участие в предстоящих выборах. Причины исключения партии из избирательного процесса не раскрываются официальными источниками. Решение о недопуске было принято менее чем за двое суток до голосования и сопровождалось обвинениями со стороны оппозиции в адрес молдавских властей в предвзятости и создании препятствий для избирателей, в том числе проживающих в Приднестровье.

{{author.id ? author.name : author.author}}
