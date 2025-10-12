Вэнс ответил на вопрос об освобождении заложников в Газе

Освобождение оставшихся израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, возможно в ближайшее время. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«На самом деле это должно произойти в любой момент», — отметил Джей Ди Вэнс. Об этом он сообщил в эфире NBC. Вэнс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп планирует лично встретиться с освобожденными заложниками во время предстоящего визита на Ближний Восток.
Ранее глава США Дональд Трамп предложил план по завершению конфликта в Газе. Согласно нему, у ХАМАС есть 72 часа на освобождение всех живых заложников и передачу тел погибших после достижения договоренностей. На что Израиль должен отреагировать симметрично.
Стороны решили воплотить план в жизнь и обменялись списками пленных. Кроме того было подписано соглашение о прекращении огня. Как заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, израиль готов принять всех заложников, которых должны освободить палестинские радикалы из сектора Газа.
Кроме того Израиль на фоне возможного прекращения конфликта решил посетить Дональд Трамп. Его визит запланирован на 13 октября. Там президент встретится с семьями заложников и выступит с речью в Кнессете.
