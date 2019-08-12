Свердловские депутаты Госдумы массово ищут работу

У единороссов нет шансов сохранить команду в существующем виде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как минимум половина депутатов Госдумы от «Единой России» не смогут продлить свои полномочия на выборах 2021 года. Такие выводы делают источники «URA.RU», знакомые с ходом оценки эффективности парламентариев. Она проводится властями, ФПГ, партийными функционерами Свердловской области после половины срока работы депутатов. Многие не дотягивают по ключевому критерию, политической влиятельности, и это грозит им завершением карьеры.

Очевидные аутсайдеры — политики, близкие экс-полпреду президента в УрФО Игорю Холманских. В Госдуму Алексея Балыбердина вела смешанная группа федеральных и региональных политтехнологов при поддержке УВЗ и лично ее экс-гендиректора Олега Сиенко. У лидера федерации профсоюзов Свердловской области Андрея Ветлужских стартовые позиции были чуть лучше, но и ему потребовалась значительная финансовая и административная поддержка, вспоминают участники той кампании. Политики не вошли в команду нового полпреда Николая Цуканова и не имеют шансов продлить полномочия без влиятельного патрона оба.

Алексей Балыбердин — один из ближайших соратников Игоря Холманских Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый руководитель «Уралвагонзавода» Александр Потапов с первых дней работы на новом посту дал понять, что выступает против участия предприятия в политических проектах. «УВЗ денег на кампанию Балыбердина не даст. Совершенно точно откажет ему в финансировании и представленный в Нижнем Тагиле „ЕВРАЗ“. Собственных ресурсов у него никогда не было», — пояснил «URA.RU» известный свердловский политик. Алексей Балыбердин сообщил агентству, что считает разговоры о выборах 2021 года преждевременными: «Впереди еще целых два года. Моя цель — максимально эффективно работать для избирателей сегодня. А когда наступит время, тогда и поговорим по этому вопросу».

Андрей Ветлужских развил бурную деятельность по защите прав трудящихся в соцсетях, но понимает что шансы на переизбрание низки, рассказывают собеседники в окружении Ветлужских. Он рассчитывает после окончания срока полномочий стать заместителем главы Федерации независимых профсоюзов России. Телефон депутата отключен.

Андрей Альшевских развил чрезмерную активность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В группу риска собеседники «URA.RU» включают депутата по Свердловскому округу Андрея Альшевских. Главная из претензий в его адрес — нежелание работать в команде. «Альшевских — модератор многих конфликтов, доставляющих проблемы окружению губернатора. Он постоянно ездит по территории области, находя недостатки в работе министерств и предприятия на местах, выставляя их напоказ», — поясняет один из оппонентов действующего депутата.

По мнению собеседника агентства, оппоненты парламентария могут обратиться к гендиректору Уральской горно-металлургической компании Андрею Козицыну с просьбой поддержать другого кандидата в Свердловском округе. Это будет чувствительным ударом по позициям политика: в состав близкого ему округа входят два города присутствия УГМК — Верхняя Пышма и Среднеуральск. Дозвониться до Андрея Альшевских не удалось.

Сергея Чепикова ждет тяжелая кампания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К действующему депутату-единороссу по Березовскому округу Сергею Чепикову вопросов у руководства «Единой России» нет. Но по этому же округу намерен баллотироваться действующий депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.

«Ионин представляет для Чепикова серьезную угрозу. Прежде всего за счет умения пиариться, красиво преподносить публике свои успехи. Чепиков по своему психотипу более закрытый человек и делает ставку на традиционные аппаратные методы борьбы», — поясняет близко знающий биатлониста политик.

Олимпийскому чемпиону, который уже однажды продлил полномочия, грозит и другая опасность: в 2021 году в Госдуму намерен выдвинуться биатлонист Антон Шипулин. Два кандидата-спортсмена от одного региона могут не устроить партийных стратегов и вызвать раздражение у населения, размышляет представитель «Единой России».

У Максима Иванова солидный опыт политической борьбы и значительная поддержка соратников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Непростая кампания ожидает и депутата по Асбестовскому округу, заместителя руководителя Уральского МКС «Единой России» Максима Иванова. На праймериз ему придется померяться силами с медийным депутатом Заксобрания Вячеславом Вегнером. А на основных выборах его конкурентом станет депутат Асбестовской городской думы Наталья Крылова, объединившая вокруг себя протестно настроенных избирателей.

Вячеслав Вегнер в разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердил, что намерен принять участие в праймериз «ЕР»: «Я уже активно работаю с избирателями округа. Сейчас нахожусь в Талице. Обязательно приму участие в предварительном голосовании и самих выборах». Его потенциальный оппонент готов к борьбе: «Мы ведем системную целенаправленную работу и с жителями, и с представителями бизнеса, и с руководством городов. Результаты этой работы оценят избиратели в день голосования. Уверен, что они будут положительными и принесут нам победу», — сообщил «URA.RU» Максим Иванов.

Про деятельность Ковпака-младшего в Госдуме ничего не слышно, но избиратели в округе помнят его Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неизбежен уход ветерана Госдумы, депутата по Первоуральскому округу Зелимхана Муцоева (он получал мандат пять раз подряд). Источники «URA.RU» знают, что парламентарий сам откажется от участия в выборах 2021 года по состоянию здоровья. Кто станет преемником Муцоева — вопрос открытый. Чаще всего в качестве кандидата на эту роль называется бывший сити-менеджер Первоуральска, управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов. Но на утверждение в Москву будут представлены и альтернативные варианты.

Безоблачны позиции только у трех политиков. В Каменск-Уральском округе вновь будет баллотироваться Лев Ковпак, который, несмотря на низкую медийную активность, ведет партийную работу и не имеет конкурентов на территории. На хорошем счету в Госдуме и партии Павел Крашенинников и Александр Петров. Учитывая эти факты и выстроенные отношения с губернатором, у них есть все перспективы вновь войти в областную тройку «Единой России».