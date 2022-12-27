Полпред Якушев запустил большую чистку элит в УрФО

Перестройка власти и союз с могущественным лоббистом спасут регионы от катастрофы

27 декабря 2022 в 23:23 Размер текста - 17 +

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев запустил тотальную перестройку окружной власти. В 2022-м, ставшем для него вторым годом в должности, полпред не только обрел новую политическую роль, но и начал формировать собственную команду для работы в наступивших реалиях. Собеседники URA.RU ждут: одной зачисткой полпредства Якушев не ограничится. Бывший министр строительства РФ и губернатор Тюменской области Якушев возглавил уральское полпредство в ноябре 2020-го. Уже в первый год работы он начал приучивать местную элиту к новым правилам. Чиновники регионов УрФО рассказывали, что при Якушеве совещания стали более фактурными и содержательными, а спрос с ответственных — строгим и предметным. «Уже тогда было ясно, что наследие предшественников он будет вычищать», — рассуждает один из постоянных участников совещаний с полпредом. Весной 2022 года уральская бюрократия получила этому подтверждение. В момент, когда по экономике промышленного Урала ударили болезненные санкции Запада, Якушев взял ход импортозамещения под личный контроль. На протяжении первых полутора месяцев полпред практически в ежедневном режиме проводил совещания, раздавал поручения, инспектировал предприятия и технические лаборатории. В политкругах тогда соглашались: впервые за многие годы полпредство перестало быть номинальной единицей, а сам Якушев обрел новую роль, возглавив борьбу с санкциями. Спустя полгода, в сентябре—октябре, полпред аналогичным образом включился в тему мобилизации. Он не только передавал губернаторам вводные из Москвы, но и сам навещал мобилизованных, а также добивался помощи для них и их близких. «Главная задача сегодня — окружить заботой каждую семью, где есть участники СВО», — заверял Якушев в интервью URA.RU. По свидетельствам сразу нескольких источников URA.RU, все последние месяцы в полпредстве продолжаются масштабные кадровые изменения — причем как среди чиновников средней руки, так и среди тех, кто напрямую взаимодействует с Якушевым. Передел в его команде был запущен в конце 2021-го, когда случилась первая громкая отставка, ставшая достоянием общественности. Тогда полпредство покинул главный федеральный инспектор (ГФИ) по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции в отставке Михаил Каган, пришедший при бывшем полпреде Николае Цуканове. Якушев, комментируя URA.RU уход подчиненного, говорил, что для отставки были «объективные причины», но подчеркивал, что претензий к Кагану у него не было. Череда больших увольнений продолжилась спустя несколько недель — заявление написала Анна Ленская, проработавшая в аппарате полпредства почти 20 лет и считавшаяся незаменимой. В госоргане она трудилась с 2000-х, но наиболее успешна была тоже при экс-полпреде Цуканове, чьей помощницей стала. Уже через пару месяцев после прихода Якушева Ленская задумалась об уходе. «Когда стало очевидно, что одного стажа и былых заслуг будет недостаточно», — раскрыл собеседник, работавший с Ленской. На этом отставки чиновников, доставшихся Якушеву от предшественников, только начинались. В мае пост покинул ГФИ по Свердловской области Андрей Руцинский, работавший еще со времен экс-полпреда Николая Винниченко. Осенью без шума в отставку ушел идеолог полпредства Илья Горфинкель, устроившийся еще при Петре Латышеве. А в декабре в свердловское правительство перебрался федеральный инспектор по региону Руслан Садыков, работавший в полпредстве с первой половины 2010-х. Беспрецедентное количество увольнений взбудоражило уральскую политтусовку. Один из собеседников URA.RU, близкий к руководству Свердловской области, рассказывает, что в кругу чиновников даже родился слух: «Мол, все перестановки делаются не под Якушева, а уже под следующего полпреда». Однако сам Якушев, методично заменявший отставников своими специалистами, фактически исключил такую вероятность. Все месяцы, пока представители старых плеяд покидали посты, полпред выстраивал собственную команду из уже знакомых профессионалов. Своими помощниками он назначил Владимира Петрова (работал с Якушевым в Минстрое РФ и тюменском правительстве) и Наталью Доронину (при Якушеве была одним из ведущих чиновников-юристов в Тюмени). Новым главным фединспектором по Челябинской области стал бывший следователь Денис Чернятьев (служил в тюменской прокуратуре, когда Якушев руководил регионом), а в ближайшее время на пост ГФИ по Свердловской области ожидается назначение другого следователя Михаила Богинского (в 2000-х возглавлял тюменское управление СКР). Источник URA.RU в полпредстве дал понять, что на этом назначения не исчерпали себя. Собеседники URA.RU ранее подчеркивали, что Якушев запустил реформу института федеральных инспекторов: с подачи полпреда ГФИ становятся выходцы именно из органов СКР. В политкругах рассуждали, что Якушеву нужны не просто бывшие люди в погонах, а обладатели большого опыта следственных мероприятий. «В условиях наступившей новой реальности — экономической и политической — Якушеву нужны абсолютные профи. И не только на посту ГФИ», — делится представитель политического блока одного из регионов УрФО. Неожиданно полезным для полпреда может оказаться и союз с вице-премьером РФ и министром промышленности Денисом Мантуровым. Последний в июле 2022-го стал куратором УрФО от российского правительства, и во власти росли опасения, что Якушев и Мантуров, будучи оба аппаратчиками высшего звена, не поделят территорию. Однако полпред сразу продемонстрировал, что остается главным администратором на Урале, когда одним из первых по-товарищески приветствовал назначение вице-премьера. Ожидается, что в нынешних обстоятельствах лоббистские возможности Мантурова окажут неоценимую услугу регионам УрФО. Об этом же в интервью URA.RU говорил сам Якушев, раскрыв, что с вице-премьером они находятся в постоянном контакте. «Он постоянно интересуется, что происходит на Урале, какая есть проблематика. И если какие-то проблемы возникают, он активно включается, чтобы помочь нашим субъектам, за что я ему благодарен», — рассказывал полпред.