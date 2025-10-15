Средние зарплаты в Москве вырастут почти до 200 тысяч рублей через год

Среднемесячная зарплата в Москве в 2026 году достигнет 196,6 тысячи рублей согласно прогнозу социально-экономического развития столицы. Документ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего — 196 647 рублей, 2026 год», — указывается в прогнозе Мосгордумы. Рост оплаты труда составит 8% в годовом выражении.

Согласно документу, в 2027 году средняя зарплата увеличится до 213,4 тысячи рублей, а в 2028 году достигнет 231,5 тысячи рублей. Прогноз развития Москвы на 2026-2028 годы включает планы по увеличению доходов населения параллельно с ростом экономики столицы.

Ранее Минэкономразвития России скорректировало прогноз роста реальных зарплат по стране, снизив ожидания на 2025 год почти вдвое — до 3,4%. Ведомство также прогнозирует дальнейшее замедление темпов роста доходов населения в 2026–2028 годах. С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится более чем на 20% и составит 27 093 рубля.

