Бывшего вице-премьера РФ и иноагента-адвоката признали террористами и экстремистами

Бывший вице-премьер Кох и адвокат Полозов* внесены в список террористов
Росфинмониторинг признал экстремистами бывшего вице-премьера и адвоката-иноагента
Росфинмониторинг признал экстремистами бывшего вице-премьера и адвоката-иноагента

Бывший вице-премьер России Альфред Кох и адвокат Николай Полозов, признанный иноагентом, внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Соответствующие данные опубликованы в обновленной базе ведомства.

«Кох Альфред Рейнгольдович, 28.02.1961 года рождения, г. Зыряновск Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Николай Николаевич Полозов*, 06.12.1980 года рождения, г. Москва», — значатся в перечне Росфинмониторинга. Включение в список террористов и экстремистов означает заморозку активов и ограничение финансовых операций.

Росфинмониторинг регулярно обновляет перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Ранее в список включались участники незаконных вооруженных формирований и оппозиционные активисты.

Ранее Николай Полозов был внесен в реестр иностранных агентов, а теперь вместе с Альфредом Кохом оказался в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Включение в этот список влечет за собой заморозку счетов и ограничение финансовых операций. Ранее в этот перечень попадали участники незаконных вооруженных формирований и оппозиционные активисты.

*признан иноагентом на территории РФ

