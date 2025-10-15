Бывшего вице-премьера РФ и иноагента-адвоката признали террористами и экстремистами

Бывший вице-премьер России Альфред Кох и адвокат Николай Полозов, признанный иноагентом, внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Соответствующие данные опубликованы в обновленной базе ведомства.
«Кох Альфред Рейнгольдович, 28.02.1961 года рождения, г. Зыряновск Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Николай Николаевич Полозов*, 06.12.1980 года рождения, г. Москва», — значатся в перечне Росфинмониторинга. Включение в список террористов и экстремистов означает заморозку активов и ограничение финансовых операций.
Росфинмониторинг регулярно обновляет перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Ранее в список включались участники незаконных вооруженных формирований и оппозиционные активисты.
Ранее Николай Полозов был внесен в реестр иностранных агентов, а теперь вместе с Альфредом Кохом оказался в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Включение в этот список влечет за собой заморозку счетов и ограничение финансовых операций. Ранее в этот перечень попадали участники незаконных вооруженных формирований и оппозиционные активисты.
*признан иноагентом на территории РФ
