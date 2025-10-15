В Крыму вскрыта женская ячейка террористок

В Крыму пресекли деятельность женской ячейки, связанной с международной террористической организацией, запрещенной в России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«ФСБ РФ в республике Крым пресечена деятельность состоявшей из четырех граждан РФ законспирированной женской ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации», — сказано в сообщении пресс-службы. Отмечается, что на территории полуострова функционеры распространяли идеологию террористической организации.
В результате проведенных мероприятий члены ячейки были задержаны сотрудниками ФСБ России. Во время обысков по адресам проживания подозреваемых были обнаружены и изъяты запрещенная в России экстремистская литература, средства связи и электронные носители информации. Материалы переданы следственным органам в качестве вещественных доказательств.
По факту организации деятельности террористической ячейки возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям российского законодательства. Сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление возможных сообщников и подробностей противоправной деятельности задержанных.
