В Крыму вскрыта женская ячейка террористок

Сотрудники ФСБ задержали женскую террористическую ячейку в Крыму
Сотрудники ФСБ задержали женскую террористическую ячейку в Крыму

В Крыму пресекли деятельность женской ячейки, связанной с международной террористической организацией, запрещенной в России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. 

«ФСБ РФ в республике Крым пресечена деятельность состоявшей из четырех граждан РФ законспирированной женской ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации», — сказано в сообщении пресс-службы. Отмечается, что на территории полуострова функционеры распространяли идеологию террористической организации.

В результате проведенных мероприятий члены ячейки были задержаны сотрудниками ФСБ России. Во время обысков по адресам проживания подозреваемых были обнаружены и изъяты запрещенная в России экстремистская литература, средства связи и электронные носители информации. Материалы переданы следственным органам в качестве вещественных доказательств.

По факту организации деятельности террористической ячейки возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям российского законодательства. Сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление возможных сообщников и подробностей противоправной деятельности задержанных.

