Лишенный гражданства Украины балерин показал тату с Путиным у сердца

Всемирно известный балетный танцовщик Сергей Полунин публично отреагировал на указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства. Артист разместил фотографию в своих социальных сетях с обнаженным торсом, на котором видна татуировка с портретом президента России Владимира Путина.
«Передай привет моему маленькому другу», — написал Полунин под фото. Отмечается, что публикация появилась на следующий день после подписания Зеленским указа о лишении гражданства Украины.
Сергей Полунин стал одним из нескольких известных украинцев, которых президент Владимир Зеленский лишил гражданства 14 октября 2025 года. В этот же список попали бывший депутат Верховной рады Олег Царев и мэр Одессы Геннадий Труханов. Ранее Царев и Труханов также публично отреагировали на решение Зеленского, назвав его абсурдным и пообещав оспаривать его в суде.
