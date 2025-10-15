Лишенный гражданства Украины балерин показал тату с Путиным у сердца

Лишенный гражданства Украины балерин Полунин показал тату с Путиным у сердца
Балерин Полунин выложил фото тату с Путиным у сердца
Балерин Полунин выложил фото тату с Путиным у сердца Фото:

Всемирно известный балетный танцовщик Сергей Полунин публично отреагировал на указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства. Артист разместил фотографию в своих социальных сетях с обнаженным торсом, на котором видна татуировка с портретом президента России Владимира Путина.

«Передай привет моему маленькому другу», — написал Полунин под фото. Отмечается, что публикация появилась на следующий день после подписания Зеленским указа о лишении гражданства Украины.

Сергей Полунин стал одним из нескольких известных украинцев, которых президент Владимир Зеленский лишил гражданства 14 октября 2025 года. В этот же список попали бывший депутат Верховной рады Олег Царев и мэр Одессы Геннадий Труханов. Ранее Царев и Труханов также публично отреагировали на решение Зеленского, назвав его абсурдным и пообещав оспаривать его в суде.

