22:35 22 июля 2017 0

Турецкий отдых омрачился длительным ожиданием Фото: depositphotos.com

Клиенты международного туроператора Tez Tour застряли в турецком Бодруме. Представители компании до сих пор не назвали время вылета.

Российские туристы, среди которых много детей и есть беременные женщины, второй день не могут улететь домой из курортного города Бодрум. Партнер Tez Tour — авиаперевозчик iFly — не может предоставить самолет по техническим причинам. Рейс задержается с вечера пятницы, 21 июля.

Туристы безрезультатно просидели в аэропорту несколько часов, после чего туроператор перевез их в ближайший отель. Однако днем 22 июля отель выселил россиян из номеров и они просидели в лобби до самого вечера. Туристам обещают, что вылет состоится в три часа ночи уже 23 числа, но информация пока не точная, сообщает Life.

В консульстве России в Анталье знают о сложившейся ситуации. Атташе генконсула Олега Рогозы Андриан Андрианов сообщил изданию, что россиянам пока не могут предоставить помощь в организации вылета на другой авиакомпании.