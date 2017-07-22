{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
22 июля 2017
Главные новости Москвы
22:35  22 июля 2017 0

После землетрясения россияне не могут улететь из Турции. Среди туристов дети и беременные

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, турция, флаг турции, достопримечательности турции, анталья
Турецкий отдых омрачился длительным ожиданиемФото: depositphotos.com

Клиенты международного туроператора Tez Tour застряли в турецком Бодруме. Представители компании до сих пор не назвали время вылета.

Российские туристы, среди которых много детей и есть беременные женщины, второй день не могут улететь домой из курортного города Бодрум. Партнер Tez Tour — авиаперевозчик iFly — не может предоставить самолет по техническим причинам. Рейс задержается с вечера пятницы, 21 июля.

Туристы безрезультатно просидели в аэропорту несколько часов, после чего туроператор перевез их в ближайший отель. Однако днем 22 июля отель выселил россиян из номеров и они просидели в лобби до самого вечера. Туристам обещают, что вылет состоится в три часа ночи уже 23 числа, но информация пока не точная, сообщает Life.

В консульстве России в Анталье знают о сложившейся ситуации. Атташе генконсула Олега Рогозы Андриан Андрианов сообщил изданию, что россиянам пока не могут предоставить помощь в организации вылета на другой авиакомпании.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров