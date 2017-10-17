20:33 17 октября 2017 0

Одна из новых участниц группы покончила жизнь самоубийством Фото: Pixabay

В музыкальной группе Pussycat Dolls процветала проституция, девушек к такому занятию принуждали.Об этом рассказала бывшая солистка Кайя Джонс.

«Моя правда: я была участницей не женской поп-группы, а сети проституции. О, иногда нам доводилось петь, и мы даже прославились. В то время как те, кто владел нами, делали деньги», — написала Джонс в своем Twitter.

Полностью ответственной за происходившее Кайя называет основательницу музыкального коллектива Робин Антин, уточняет РИА «Новости». Певица предложила ей раскрыть всем правду о причине самоубийства одной из участниц группы. Кайя считает, что Робин их морально сломала постоянными угрозами. Именно поэтому никто не мог рассказать о происходившем.

Поп-r& b-группа Pussicacat Dolls существовала с 1995 по 2010 год. Возрождение коллектива началось в 2011 году, когда Антин начала поиск новых участниц. В 2012 году группа получила название — G.R.L. В 2014 году одна из новых участниц, Симон Баттл, покончила с собой в возрасте 25 лет.