Госдеп США начал масштабные чистки в департаменте

Государственный департамент США увольняет огромное количество сотрудников, в связи с планом кардинальной реорганизацией. Об этом сообщает агентство Associated Press.
«Государственный департамент увольняет более 1300 сотрудников в пятницу в соответствии с планом кардинальной реорганизации, обнародованным администрацией Трампа ранее в этом году», — указано в материале. По мнению критиков, этот шаг нанесет ущерб глобальному лидерству Америки. Целью реорганизации является более полная деятельность и реализуемые сотрудниками программы приоритетов внешней политики «Америка прежде всего».
Массовые увольнения в Госдепартаменте США происходят на фоне аналогичных тенденций в других странах. Например, Германии в первом полугодии 2025 года компании объявили о планах сократить 37,7 тысячи сотрудников, что стало максимальным показателем с 2020 года.
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