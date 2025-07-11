Госдеп США начал масштабные чистки в департаменте

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Чистка в Госдепе США связана с реорганизацией, сообщает Associated Press
Чистка в Госдепе США связана с реорганизацией, сообщает Associated Press Фото:

Государственный департамент США увольняет огромное количество сотрудников, в связи с планом кардинальной реорганизацией. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Государственный департамент увольняет более 1300 сотрудников в  пятницу в  соответствии с  планом кардинальной реорганизации, обнародованным администрацией Трампа ранее в этом году», — указано в материале. По мнению критиков, этот шаг нанесет ущерб глобальному лидерству Америки. Целью реорганизации является более полная деятельность и реализуемые сотрудниками программы приоритетов внешней политики «Америка прежде всего».

Массовые увольнения в Госдепартаменте США происходят на фоне аналогичных тенденций в других странах. Например, Германии в первом полугодии 2025 года компании объявили о планах сократить 37,7 тысячи сотрудников, что стало максимальным показателем с 2020 года. 

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Государственный департамент США увольняет огромное количество сотрудников, в связи с планом кардинальной реорганизацией. Об этом сообщает агентство Associated Press. «Государственный департамент увольняет более 1300 сотрудников в  пятницу в  соответствии с  планом кардинальной реорганизации , обнародованным администрацией Трампа ранее в этом году», — указано в материале. По мнению критиков, этот шаг нанесет ущерб глобальному лидерству Америки.  Целью реорганизации является более полная деятельность и реализуемые сотрудниками программы приоритетов внешней политики «Америка прежде всего». Массовые увольнения в Госдепартаменте США происходят на фоне аналогичных тенденций в других странах. Например, Германии в первом полугодии 2025 года компании объявили о планах сократить 37,7 тысячи сотрудников, что стало максимальным показателем с 2020 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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