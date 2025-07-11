Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев подвел итоги молодежных дебатов проекта партии и «Молодой Гвардии» «ПолитЗавод». Он дал напутствие участникам и пожелал, чтобы здесь рождалось много интересных идей для развития молодежи и страны. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Главное, чтобы это пространство было наполнено смыслом. Чтобы здесь проходило как можно больше интересных мероприятий. Как можно больше рождалось интересных и добрых идей для развития молодежи, для развития нашей страны», — пожелал Якушев. Его слова приводятся в пресс-релизе ЕР, который есть в распоряжении URA.RU. Уточняется, что финальные дебаты «ПолитЗавод», организованные «Единой Россией» и «Молодой Гвардией», прошли в Москве.
В жюри вошли Якушев, руководитель центрального исполкома Александр Сидякин и политолог Александр Асафов. В дебатах приняли участие команды Москвы и Санкт-Петербурга. Событие собрало более 300 человек, включая активистов, оказывавших поддержку жителям новых регионов и участникам спецоперации.
По итогам дискуссии эксперты отметили высокий уровень подготовки и вовлеченности участников. В завершение состоялся открытый диалог генсека "Единой России" с молодежью, где обсуждались вопросы поддержки волонтеров и необходимые для политика качества.
В проект «ПолитЗавод» было подано свыше 15 тысяч заявок со всей страны. Участники обучались по четырем направлениям: работа штаба, ораторское мастерство, проектный менеджмент и SMM. Региональный этап прошел в формате очных встреч и онлайн-курсов. Финальный этап пройдет 21–27 августа 2025 года в военно-патриотическом лагере имени Ф.М. Охлопкова.
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