На Украине проводят обыски у экс-министра Кубракова

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах страны. Следственные действия связаны с делом о возможной закупке удобрений в Белоруссии, в рамках которого ранее был задержан внефракционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко.
По данным «Украинской правды», обыски у Кубракова проходят утром 11 июля. Следователи полагают, что Шевченко мог мошенническим путем получить от предпринимателей 346 тысяч долларов, якобы для приобретения удобрений в Белоруссии. Кубраков, по версии ГБР, мог содействовать реализации этой схемы.
Шевченко в период с 2020 по 2023 год неоднократно посещал Белоруссию и встречался с президентом страны Александром Лукашенко. После того как Шевченко призвал главу Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, ему предъявили обвинения в госизмене.
Кубраков занимал пост вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины до весны 2024 года, когда был отправлен в отставку. По данным украинских СМИ, причиной увольнения стало сближение Кубракова с посольством США на Украине без согласования с офисом президента.
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