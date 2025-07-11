На Украине проводят обыски у экс-министра Кубракова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У экс-министра Украины Кубракова проводят обыски
У экс-министра Украины Кубракова проводят обыски Фото:

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах страны. Следственные действия связаны с делом о возможной закупке удобрений в Белоруссии, в рамках которого ранее был задержан внефракционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

По данным «Украинской правды», обыски у Кубракова проходят утром 11 июля. Следователи полагают, что Шевченко мог мошенническим путем получить от предпринимателей 346 тысяч долларов, якобы для приобретения удобрений в Белоруссии. Кубраков, по версии ГБР, мог содействовать реализации этой схемы.

Шевченко в период с 2020 по 2023 год неоднократно посещал Белоруссию и встречался с президентом страны Александром Лукашенко. После того как Шевченко призвал главу Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, ему предъявили обвинения в госизмене.

Кубраков занимал пост вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины до весны 2024 года, когда был отправлен в отставку. По данным украинских СМИ, причиной увольнения стало сближение Кубракова с посольством США на Украине без согласования с офисом президента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах страны. Следственные действия связаны с делом о возможной закупке удобрений в Белоруссии, в рамках которого ранее был задержан внефракционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко. По данным «Украинской правды», обыски у Кубракова проходят утром 11 июля. Следователи полагают, что Шевченко мог мошенническим путем получить от предпринимателей 346 тысяч долларов, якобы для приобретения удобрений в Белоруссии. Кубраков, по версии ГБР, мог содействовать реализации этой схемы. Шевченко в период с 2020 по 2023 год неоднократно посещал Белоруссию и встречался с президентом страны Александром Лукашенко. После того как Шевченко призвал главу Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, ему предъявили обвинения в госизмене. Кубраков занимал пост вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины до весны 2024 года, когда был отправлен в отставку. По данным украинских СМИ, причиной увольнения стало сближение Кубракова с посольством США на Украине без согласования с офисом президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...