ВС России провели атаку «Кинжалами» на ВПК Украины

Российские вооруженные силы нанесли удары ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны России.
«С 5 по 11 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“, и ударными беспилотными летательными аппаратами», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что в результате ударов были уничтожены предприятия оборонной промышленности Украины, объекты энергетики, военные аэродромы, склады вооружения и топлива, а также места размещения украинских военных и иностранных наемников.
В ночь на 10 июля 2025 года российские военные нанесли комбинированный удар по военной инфраструктуре Киева. Министерство обороны РФ сообщило о поражении всех намеченных целей. По данным СМИ, были атакованы семь заводов, включая «Артем» и «Антонов», а также аэродром «Васильков».
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