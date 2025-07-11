ВС России провели атаку «Кинжалами» на ВПК Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ нанесли несколько ударов ракетами «Кинжал"
ВС РФ нанесли несколько ударов ракетами «Кинжал" Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы нанесли удары ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны России. 

«С 5 по 11 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“, и ударными беспилотными летательными аппаратами», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что в результате ударов были уничтожены предприятия оборонной промышленности Украины, объекты энергетики, военные аэродромы, склады вооружения и топлива, а также места размещения украинских военных и иностранных наемников.

В ночь на 10 июля 2025 года российские военные нанесли комбинированный удар по военной инфраструктуре Киева. Министерство обороны РФ сообщило о поражении всех намеченных целей. По данным СМИ, были атакованы семь заводов, включая «Артем» и «Антонов», а также аэродром «Васильков».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские вооруженные силы нанесли удары ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны России.  «С 5 по 11 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“, и ударными беспилотными летательными аппаратами», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что в результате ударов были уничтожены предприятия оборонной промышленности Украины, объекты энергетики, военные аэродромы, склады вооружения и топлива, а также места размещения украинских военных и иностранных наемников. В ночь на 10 июля 2025 года российские военные нанесли комбинированный удар по военной инфраструктуре Киева. Министерство обороны РФ сообщило о поражении всех намеченных целей. По данным СМИ, были атакованы семь заводов, включая «Артем» и «Антонов», а также аэродром «Васильков».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...