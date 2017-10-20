В московском парке «Зарядье», построенном за 14 миллиардов рублей, решили переложить плитку. Работы начались спустя всего полтора месяца после открытия.
Покрытие 18 октября ремонтировали в 4-5 местах, передает «Дождь». Рабочие растянули по периметрам ленточки и таким образом огородили доступ к нескольким объектам. На ремонт обратили внимание и жители. «На входе в парк какой-то бардак», — написал пользователь Twitter Алексей Кириленко. В пресс-службе парка журналистам пообещали дать комментарий в течение недели.
Отметим, «Зарядье» — уникальная ландшафтная зона. В День города 9 сентября парк открывал сам президент Владимир Путин. Через несколько дней неизвестные хулиганы повредили стеклянный купол павильона «Медиацентр». Затем начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин сообщил, что за два дня посетители вытоптали более 10 тысяч растений.
Историк Максим Артемьев в колонке для «URA.RU» объяснил, почему жители отнеслись к дорогому подарку с пренебрежением.