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20 октября 2017
16:30  20 октября 2017 0

В парке «Зарядье» за 14 миллиардов начался ремонт спустя полтора месяца после открытия

Благоустройство города. Екатеринбург, тротуарная плитка, бехатон, ремонт тротуара, обновление покрытия
Рабочие перекладывают плитку в нескольких местахФото: Александр Мамаев © URA.RU

В московском парке «Зарядье», построенном за 14 миллиардов рублей, решили переложить плитку. Работы начались спустя всего полтора месяца после открытия.

Покрытие 18 октября ремонтировали в 4-5 местах, передает «Дождь». Рабочие растянули по периметрам ленточки и таким образом огородили доступ к нескольким объектам. На ремонт обратили внимание и жители. «На входе в парк какой-то бардак», — написал пользователь Twitter Алексей Кириленко. В пресс-службе парка журналистам пообещали дать комментарий в течение недели.

Отметим, «Зарядье» — уникальная ландшафтная зона. В День города 9 сентября парк открывал сам президент Владимир Путин. Через несколько дней неизвестные хулиганы повредили стеклянный купол павильона «Медиацентр». Затем начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин сообщил, что за два дня посетители вытоптали более 10 тысяч растений.

Историк Максим Артемьев в колонке для «URA.RU» объяснил, почему жители отнеслись к дорогому подарку с пренебрежением.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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