00:38 22 ноября 2017 0

Члены Совета Федерации — официальные лица страны, они обладают дипломатическими паспортами и иммунитетом Фото: Wikimedia Commons

Российский сенатор Сулейман Керимов был задержан по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщают мировые информагентства со ссылкой на прокуратуру Франции. Тем не менее официально о причинах задержания российского бизнесмена и политика пока не сообщается.

Для освобождения Керимова в настоящее время предпринимаются все необходимое, сообщает ТАСС.

«Я нахожусь на оперативной связи с МИД России. Предпринимаются все необходимые шаги по дипломатической и консульской линии, причем как в Париже, так и в Москве, чтобы добиться скорейшего освобождения задержанного», — рассказал информагентству Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

МИД РФ уже уведомил своих французских коллег, что Керимов является членом Совета Федерации Федерального Собрания России, относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств. Кроме того, задержанный российский сенатор обладает дипломатическим паспортом, сообщает RT со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства

«Инцидент может быть расценен как провокация», заявил «Интерфаксу» первый заместитель руководителя комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич.

Между тем, по информации Nation News, сам Керимов не признает обвинения. Сейчас ему организовали встречу с адвокатом.

Напомним, о задержании Сулеймана Керимова во французской Ницце стало известно вечером во вторник, 21 ноября. Как писало «URA.RU», сенатор находится под стражей в одном из полицейских участков. По некоторым данным, весной этого года правоохранительные органы Франции провели обыск на вилле, официально принадлежащей швейцарскому финансисту Александру Студгальтеру, однако правоохранительные органы Франции подозревают, что настоящим владельцем недвижимости и еще ряда объектов на мысе Антиб является Керимов.