16:18 23 ноября 2017 1

Идея Минтранса по разделению водителей на профессионалов и любителей вызвала неоднозначную реакцию в обществе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инициатива Минтранса по разделению водителей на любителей и профессионалов грозит резким всплеском коррупции. Обучение в автошколах может значительно взлететь в цене, да и процедура получения водительских прав станет еще сложнее.

Обучение вождению может взлететь в цене Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Согласно проекту Министерства транспорта, профессионалами будут считаться таксисты, дальнобойщики и другие автомобилисты, работающие по найму. В ведомстве считают необходимым обучать их по новым правилам. При этом в правах предлагается ставить отметку, подтверждающую «профессиональную компетентность». Однако для автомобилистов-любителей процесс обучения может стать легче. Если автомобилист не планирует работать по найму, ему не нужно будет изучать «принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов», «диспетчерское руководство работой подвижного состава» и «организацию таксомоторных перевозок». Кроме того, в программу подготовки профессиональных водителей включат обязательные курсы по вождению «во внештатных ситуациях», а также основы безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов.

«Деление автомобилистов на эти две категории мне представляется каким-то, по меньшей мере, странным — на мой взгляд, все должны водить машину хорошо. А то получается, что мы априори говорим: одни у нас хорошие водители, а другие — так себе, хотя все ездят по одним и тем же дорогам. Это же ненормально»,

— пояснил «URA.RU» председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

При этом он признался, что ему непонятно, как можно реализовать инициативу на практике: «Если всех нынешних водителей, тех, кто уже имеет права, заставить переучиваться, это обернется самым настоящим коллапсом, в том числе и финансовым. Хотя государству, возможно, это кажется соблазнительным. Если же обучать только новых, то инициатива не будет иметь никакого смысла».

Похмелкин также выразил уверенность, что идея вызовет всплеск коррупции. «Можно предположить, что усугубится ситуация со сдачей экзаменов в органах ГИБДД, кроме того, ужесточатся требования к автошколам. Это в свою очередь тоже обернется ростом цен, ростом количества взяток и неизбежным появлением серого рынка этих услуг», — резюмировал собеседник агентства.

Минтранс намерен ужесточить подготовку профессиональных водителей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в разговоре с «URA.RU» отметил, что в России процесс обучения и получения водительских прав всегда был коррупционным механизмом: «На профессионалов следует разделять только водителей большегрузов и автобусов. Все остальное должно остаться без изменений. Не надо прессовать маршрутчиков и таксистов — чиновники и так уже сильно задавили малый и средний бизнес. Такая инициатива окончательно его убьет».

Впрочем, есть и те, кто приветствует начинание Минтранса, полагая, что водитель — это точно такая же профессия, как, например, токарь или слесарь. «Изменения, предлагаемые министерством, необходимо поддержать. Водителей следует готовить по государственным стандартам, никаких поблажек быть не должно. Ведь от водителей зависят жизни многих людей», — подчеркнул эксперт авторынка, владелец консалтинговой компании GGForce Роман Гуляев. Он также отметил, что цены на обучение в автошколах вряд ли ощутимо вырастут: «Они и так уже очень высокие».