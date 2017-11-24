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24 ноября 2017
23 ноября 2017
06:53  24 ноября 2017 0

В Госдуме прокомментировали отмену паспортов в России

Клипарт., паспорт, загранпаспорт
Отказ от бумажного паспорта должен быть добровольнымФото: Александр Мамаев © URA.RU

Замена российских паспортов на контроль биометрических данных [систему распознавания лиц] должна быть правом граждан, а не обязанностью, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это все реально, но не поголовно, то есть, это должно быть право граждан, а не их обязанность. Потому что те люди, которые не хотят этого, например, по религиозным мотивам, должны иметь право пользоваться обычным способом идентификации, то есть, паспортом», — пояснил РИА «Новости» политик.

Сейчас, по его словам, депутаты рассматривают законопроект об удаленной идентификации на основе биометрии. Если документ будет принят, банки смогут открывать счета и вклады гражданам без их личного присутствия.

На днях Александр Ханин, гендиректор компании VisionLabs, допустил, что в через 15-20 лет российские паспорта могут быть заменены на биометрию. Для этого, по его словам, нужны соответствующие законы и инфраструктура.

Сергей Демин
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