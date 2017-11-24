В Госдуме прокомментировали отмену паспортов в России

Замена российских паспортов на контроль биометрических данных [систему распознавания лиц] должна быть правом граждан, а не обязанностью, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Это все реально, но не поголовно, то есть, это должно быть право граждан, а не их обязанность. Потому что те люди, которые не хотят этого, например, по религиозным мотивам, должны иметь право пользоваться обычным способом идентификации, то есть, паспортом», — пояснил РИА «Новости» политик.
Сейчас, по его словам, депутаты рассматривают законопроект об удаленной идентификации на основе биометрии. Если документ будет принят, банки смогут открывать счета и вклады гражданам без их личного присутствия.
На днях Александр Ханин, гендиректор компании VisionLabs, допустил, что в через 15-20 лет российские паспорта могут быть заменены на биометрию. Для этого, по его словам, нужны соответствующие законы и инфраструктура.