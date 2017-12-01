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01 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:18  01 декабря 2017 1

Американским журналистам запретят посещать заседания Госдумы

Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума
Постановление коснется посещений нижней палатыФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Государственная Дума РФ примет постановление о запрете журналистам всех американских СМИ посещения нижней палаты. Об этом заявила глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова.

Такое решение связывают с лишением журналистов российских изданий аккредитации в конгрессе США. Штаты видят в них иностранных агентов. В правительстве РФ заявили, что «глубоко разочарованы» решением американских властей и теперь занимаются проработкой ответных мер.

Комитет рассмотрит законопроект 4 декабря. На следующий день планируется внести его на рассмотрение совета Госдумы, а через день — на пленарное заседание нижней палаты. РИА «Новости» сообщает, что аналогичную меру депутаты порекомендуют принять и заксобраниям в регионах страны.

Ранее «URA.RU» писало о возможном лишении аккредитации американских журналистов в качестве зеркальных мер, но теперь об этом говорят официально, в утвердительной форме. Руководитель попавшего под санкции издания Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, что решение Конгресса США фактически связало руки журналистам телеканала и лишило их доступа к информации.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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