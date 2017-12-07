Названа самая популярная у россиян песня за год. Ее написали украинцы. ВИДЕО

21:51 07 декабря 2017 0

Данные iTunes и «Яндекс.Музыки» о том, что слушают в России, отличаются Фото: depositphotos.com © URA.RU

Стала известна самая популярная песня в России по итогам 2017 года. Рейтинг, который составили разработчики музыкального сервиса iTunes, возглавила украинская группа «Грибы» с треком «Тает лед».

Россияне также часто скачивали и прослушивали песню Макса Барских «Туманы», трек певицы Loboda под названием «Твои глаза» и композицию американской инди-поп-группы Imagine Dragons «Believer», передает Nation News.

Как писало «URA.RU» ранее, список самых популярных песен у россиян по версии «Яндекс.Музыки» возглавила композиция «Shape of you» британского исполнителя Эда Ширана. Кроме того, YouTube рассказал о самом популярном музыкальном видео 2017 года. Наибольшее количество просмотров набрал клип на песню «Despacito» Луиса Фонси.