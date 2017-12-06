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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:15  06 декабря 2017 0

Названа самая популярная в России песня 2017 года

Открытие Международного фестиваля духовной музыки. Кыштым, звукорежиссер
Следом за британским музыкантом идет российская группа BuritoФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкальный сервис «Яндекс.Музыка» составил рейтинг популярных песен 2017 года. В топе у россиян трек британского исполнителя.

Лидером рейтинга стал музыкант из Великобритании Эд Ширан с известной всем Shape of you. К слову, новый альбом исполнителя стал самым популярным в этом году, сообщает «Федеральное агентство новостей».

На втором месте песня «По волнам» российской группы Burito. В список также попали легендарная Despacito, хит «Тает лед» от украинской группы «Грибы», сингл Attention от американца Чарли Пута, а также трек Thunder инди-рок группы Imagine Dragons.

Дарья Рукачёва
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