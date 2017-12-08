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08 декабря 2017
17:48  08 декабря 2017 0

На выставке скандального фотографа, снимающего голых детей, разлили пахучую жидкость

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, фотоаппарат, объектив, дети, ребенок
Стерджес специализируется на фотографиях подростков и детейФото: Pixabay.com

В московском Центре фотографии имени братьев Люмьер в пятницу, 8 декабря, открылась выставка скандального американского фотохудожника Джока Стерджеса. Неизвестный, переодетый в женскую одежду, разлил в демонстрационном зале пахучую жидкость. Об этом пишет «РЕН-ТВ», ссылаясь на собственного корреспондента.

Новая экспозиция под названием «Без смущения 2.0» посвящена нудистским семьям. Первую выставку американца в том же центре закрыли год назад из-за обвинений в детской порнографии. Процесс инициировали федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова и сенатор Елена Мизулина.

Специалисты Следственного комитета РФ в течение года изучали фотографии и пришли к выводу, что в них отсутствуют признаки порнографии. Снимки «демонстрируют создание художественных образов, не направленных на стимуляцию сексуального влечения», а бурную реакцию фотографии вызвали у той части публики, «у которой гипертрофированный общественный темперамент пришел в опасный резонанс с невежеством», — приводит «Медуза» заключение экспертов.

В 2016 году Екатеринбург также стал центром скандала из-за фильма, посвященному Стерджесу. Тогда активист пришел в Дом фотографии имени Метенкова, в котором проходил показ, и назвал всех присутствующих извращенцами и педофилами. Уральский культуролог Светлана Юрлова в своей колонке для «URA.RU» пояснила, что «можно посмотреть и на Венеру Милосскую как на предмет порнографии. В своей голове можно вообразить все, что угодно. Это невозможно законодательно отрегулировать».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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