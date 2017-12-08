На выставке скандального фотографа, снимающего голых детей, разлили пахучую жидкость

В московском Центре фотографии имени братьев Люмьер в пятницу, 8 декабря, открылась выставка скандального американского фотохудожника Джока Стерджеса. Неизвестный, переодетый в женскую одежду, разлил в демонстрационном зале пахучую жидкость. Об этом пишет «РЕН-ТВ», ссылаясь на собственного корреспондента.
Новая экспозиция под названием «Без смущения 2.0» посвящена нудистским семьям. Первую выставку американца в том же центре закрыли год назад из-за обвинений в детской порнографии. Процесс инициировали федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова и сенатор Елена Мизулина.
Специалисты Следственного комитета РФ в течение года изучали фотографии и пришли к выводу, что в них отсутствуют признаки порнографии. Снимки «демонстрируют создание художественных образов, не направленных на стимуляцию сексуального влечения», а бурную реакцию фотографии вызвали у той части публики, «у которой гипертрофированный общественный темперамент пришел в опасный резонанс с невежеством», — приводит «Медуза» заключение экспертов.
В 2016 году Екатеринбург также стал центром скандала из-за фильма, посвященному Стерджесу. Тогда активист пришел в Дом фотографии имени Метенкова, в котором проходил показ, и назвал всех присутствующих извращенцами и педофилами. Уральский культуролог Светлана Юрлова в своей колонке для «URA.RU» пояснила, что «можно посмотреть и на Венеру Милосскую как на предмет порнографии. В своей голове можно вообразить все, что угодно. Это невозможно законодательно отрегулировать».