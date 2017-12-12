Илон Маск пообещал создать «детский» огнемет

Известный бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил о создании «детского» огнемета. Он считает, что такая игрушка понравится детям и будет безопасной.
Согласно американским законам, устройство, способное выпустить язык пламени длиной 15 метров, не является огнестрельным оружием, а относится к игрушкам. Поэтому огнемет в США может купить каждый.
«Понимаю, что это вне рамок, но детям точно понравится», — написал производитель космической техники SpaseX и электромобилей Tesla Илон Маск на своей странице в Instagram.
По некоторым данным, созданием «детских» огнеметов займется компания The Boring Company, которая ранее основывалась для продвижения другого проекта Маска — многоуровневой системы тоннелей для соединения крупнейших городов на восточном побережье США. Маск начал продажи кепок с логотипом The Boring Company, 30 тысяч уже проданы. После реализации 50 тысяч сувениров он планирует заняться выпуском огнеметов, пишет «Российская газета».
Ранее Илон Маск опубликовал на своей странице в Instagram фотографию космического скафандра, разработанного компанией SpaceX.