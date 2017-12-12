{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,23
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
12 декабря 2017
09:54  12 декабря 2017 0

Илон Маск пообещал создать «детский» огнемет

Илон Макс решил заняться детскими игрушкамиInstagram Elon Mask

Известный бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил о создании «детского» огнемета. Он считает, что такая игрушка понравится детям и будет безопасной.

Согласно американским законам, устройство, способное выпустить язык пламени длиной 15 метров, не является огнестрельным оружием, а относится к игрушкам. Поэтому огнемет в США может купить каждый.

«Понимаю, что это вне рамок, но детям точно понравится», — написал производитель космической техники SpaseX и электромобилей Tesla Илон Маск на своей странице в Instagram.

Instagram Elon Mask

По некоторым данным, созданием «детских» огнеметов займется компания The Boring Company, которая ранее основывалась для продвижения другого проекта Маска — многоуровневой системы тоннелей для соединения крупнейших городов на восточном побережье США. Маск начал продажи кепок с логотипом The Boring Company, 30 тысяч уже проданы. После реализации 50 тысяч сувениров он планирует заняться выпуском огнеметов, пишет «Российская газета».

Ранее Илон Маск опубликовал на своей странице в Instagram фотографию космического скафандра, разработанного компанией SpaceX.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров